РИАМО - 15 фев. В Сирии министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с президентом страны Башаром Асадом, сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках проведенной встречи они обсудили вопросы военно-технического сотрудничества двух стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов. Также Шойгу и Асад затронули отдельные аспекты оказания Москвой гуманитарного содействия сирийским гражданам.

Ранее министр обороны России проинспектировал объекты инфраструктуры отечественной авиабазы Хмеймим, находящейся в Сирии. Еще Шойгу возложил венок к бюстам героев Российской Федерации, которые погибли при выполнении задач в республике.

Кроме того, во вторник Шойгу проинспектировал учения Военно-морского флота РФ в восточной части Средиземного моря.