РИАМО - 15 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного управления ФАС о привлечении компании Sunlight (ООО «Солнечный Свет») к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного антимонопольного органа.

Ранее в управление обратился гражданин, который заявил, что получил рекламный звонок от фирмы Sunlight без его согласия. На основании этого в отношении фирмы началось административное расследование.

По итогам расследования областное УФАС вынесло постановление о привлечении ООО «Солнечный Свет» к административной ответственности. Компании выписали штраф в 150 тыс. рублей. При этом фирма с этим решением не согласилась и обратилась в суд.

По итогам заседания суд в удовлетворении требований компании отказал. При этом он подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС.