РИАМО - 15 фев. Российский президент Владимир Путин рассказал, что в дальнейшем Россия будет действовать по плану в сфере безопасности, который складывается из действующей обстановки на местах, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас», — сказал Путин.

Ранее Путин отметил, что РФ выступает против вооруженного конфликта в Европе. Это стало причиной составления предложений России по безопасности.

Во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Кремле.