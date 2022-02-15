РИАМО - 15 фев. Российская сборная по хоккею победит Данию в четверть финале на Олимпиаде в Пекине, считает хоккейный редактор сайта Sports.ru Алексей Белов.

Встреча пройдет 16 февраля. Ранее россияне переиграли датчан со счетом 2:0. Белов считает, что будущая победа будет довольно уверенной.

«Думаю, что все будет нормально. Конечно, игра нашей сборной на Олимпиаде пока не радует, но все-таки в турнир уже вкатились, с чехами в обороне были проблемы, но в атаке уже начали что-то показывать. Игра должна быть не сложнее, чем на групповом этапе, может быть, даже попроще. Честно говоря, до полуфинала проблем я не жду, хотя это плей-офф, и там может быть все, что угодно. Мы фавориты, должны проходить Данию более-менее уверенно. Мы просто сильнее и должны побеждать и проходить в полуфинал», – сказал он в эфире радио Sputnik.

На сегодняшний день именно Россия - действующий олимпийский чемпион по хоккею.

Ранее в матче 3 тура группового этапа Олимпиады в Пекине мужская сборная РФ по хоккею проиграла Чехии со счетом 5:6 в овертайме.