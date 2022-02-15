РИАМО - 15 фев. Нутрициолог, консультант по правильному питанию Алла Макарова считает, что если дома пообедать не удалось, то в кафе стоит заказать 3 блюда: салат, горячее и гарнир или суп, горячее и гарнир, сообщает aif.ru.

Эксперт напоминает, что обед должен быть сбалансированным и полноценным, тогда организм получит нужную ценность от пищи, а чувство сытости придет на ближайшие 3-4 часа.

При этом в обеде должны углеводы, белок и клетчатка. Из салатов самым здоровым вариантом будет тот, который сделан из свежих овощей и салатных листьев с заправкой из оливкового масла.

На тот случай, если кроме фастфуда съесть нечего, лучше попросить повара не добавлять в бургер соусы. Во многих заведениях сейчас появились фитнес-бургеры, которые подаются не в булочках, а в салатных листьях, это более полезный вариант.

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