РИАМО - 15 фев. В микрорайоне Юго-Западный в Ступине появится новая школа на 825 мест, получено разрешение на ее строительство, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Новую современную школу построят за счет средств бюджета. Завершить строительство планируется в следующем году», - сказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

По проекту, в новом здании появятся блоки основной и старшей школы, младших классов, а также общешкольные помещения.

Здесь разместятся столовая с пищеблоком, актовый и спортивные залы, административные и технические помещения. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории появятся спортивное ядро, зоны для игр и отдыха и площадка для общешкольных мероприятий. Кроме того, будут проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению.

Ввод нового объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».