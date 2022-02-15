РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков проконтролировал работу по очистке кровель от наледи и снега, оттепель превратила их в источник повышенной опасности. Он поручил в кратчайшие сроки убрать снег с крыш и из дворов.

Своевременная очистка крыш многоквартирных домов является важнейшей задачей управляющих компаний.

«К сожалению, не все организации добросовестно относятся к своим обязанностям. До сих пор не убран снег с крыш некоторых домов на улице Рабочей. Некачественно производится уборка дворовых территорий. И подобных адресов в округе немало. Их мы выявляем в ходе ежедневных объездов, о них нам сообщают и жители. Такое положение дел является недопустимым», - написал Жариков в Instagram.

Он подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки привести в порядок дворовые территории, а также крыши домов. Особое внимание нужно уделить детским садам, школам, поликлиникам и другим социальным учреждениям.

Важно не допускать ситуаций, когда сброшенный с крыш снег остается лежать на тротуарах и мешает прохожим.