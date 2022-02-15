РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Регоператор «МСК-НТ» ликвидирует перенакопления в местах сбора отходов, возникшие из-за снегопадов, но затруднен подъезд к 35 местам сбора ТКО в СНТ и деревнях в Подольске, сообщает пресс-служба предприятия.

Непрерывные снегопады в течение нескольких недель затрудняли работу коммунальных служб. Сугробы и снежные навалы ухудшали обстановку на дорогах и критически осложняли вывоз ТКО. Не расчищенные и не посыпанные реагентом дороги, заснеженные контейнерные площадки приводили к задержкам в погрузке и сбою в графике транспортировки отходов.

В настоящее время ситуация с расчисткой подъездных путей нормализуется. Регоператор ликвидирует возникшие по вине стихии перенакопления.

Проблемными пока остаются проселочные дороги и подъезды к местам сбора отходов в деревнях и СНТ. 14 февраля недоступными для обслуживания остались 144 площадки, из них не было проезда к 35 местам сбора ТКО.

Каждая проблемная точка сбора ТКО фиксируется в системе мониторинга и фотографируется экипажами мусоровозов. В случае невозможности проезда производственный отдел направляет информацию об инциденте в администрацию округа.

При этом компания «МСК-НТ» по возможности корректирует маршруты и графики вывоза отходов. В Подольске для оперативного вывоза перенакоплений ведется работа в усиленном режиме. Парк мусоровывозящей техники из 23 машин укомплектован дополнительно 18 мусоровозами на подрядной основе.

Дополнительно привлекли персонал для подмены экипажей, заболевших коронавирусом. В период пандемии высокие физические нагрузки при ручной транспортировке контейнеров к месту погрузки спровоцировали высокий рост заболеваемости.