РИАМО - 15 фев. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила результат выступления российской фигуристки Камилы Валиевой, а также других спортсменок — Анны Щербаковой и Александры Трусовой — в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

По результатам короткой программы Камила Валиева заняла 1 место (82,16 балла). Следом идет Анна Щербакова с результатом 80,20 балла. На 3 месте — японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова занимает 4 место, набрав 74,60 балла.

«Все девочки хороши! Красавицы! Места перед произвольной программой распределились так, как надо. Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов, все сделала. Она гениальная девочка», — сказала Тарасова в интервью «Чемпионату».

Ранее аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года. В анализах был обнаружен препарат триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS) постановил, что Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Сама Валиева накануне прокомментировала допинг-скандал, заявив, что эмоционально устала, но готова собраться и показать результат в ходе дальнейших выступлений.