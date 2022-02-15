РИАМО - 15 фев. Президент РФ Владимир Путин завил, что Россия выступает против вооруженного конфликта в Европе и именно по этой причине выдвинула свои предложения по безопасности, сообщает kp.ru.

Соответствующее заявление российский лидер сделал на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность о равной безопасности всех, включая нашу страну», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не хочет войны на территории Европы. При этом он напомнил о крупной военной операции НАТО в Белграде.

«Это же было? Без санкции Совета безопасности ООН. Это очень плохой пример, но он был», — резюмировал президент РФ.