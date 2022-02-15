РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В Подольске на встрече с представителями власти жители деревень Гривно, Мотовилово и поселка МИС попросили сделать отдельную дорогу к индустриальному парку ООО «Ориентир», сообщила «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

12 февраля в деревне Мотовилово представители администрации обсудили с жителями деревень Гривно, Мотовилово и поселка МИС вопрос строительства подъездной дороги к индустриальному парку ООО «Ориентир».

«Жители не хотят дорогу через населенный пункт. Просят, чтобы был съезд с М-2», - сказала Прошкина.

По ее словам, дорога местного значения есть в генплане. Мнение жителей предложат к рассмотрению при внесении изменений в ПЗЗ и генплан Подольска.

Ранее Подольской городской прокуратурой проведена проверка по факту незаконного строительства автодороги к земельному участку, принадлежащему ООО Индустриальный парк «Ориентир».

В связи с выявленными нарушениями директору ООО Индустриальный парк «Ориентир» внесено представление с указанием на необходимость прекращения противоправных действий по строительству незаконного примыкания, осуществления сноса подъездной дороги и приведения участка в первоначальное состояние.

Помимо принятых прокуратурой мер, администрацией городского округа Подольск направлено исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к ООО «Индустриальный парк «Ориентир» о запрете проведения работ по строительству подъездной дороги по земельному участку, находящемуся в неразграниченной государственной собственности в д. Гривно. Также в исковом заявлении ставится вопрос об обязании ответчика освободить земельный участок от бетонных плит, произвести засыпку вырытых траншей, приведя земельный участок в первоначальное состояние.

Жители деревень Гривно и Мотовилово жаловались в администрацию на незаконные действия компании «Ориентир» по строительству и движение грузового транспорта.