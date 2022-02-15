РИАМО - 15 фев. На заседании Мособлдумы 17 февраля планируется рассмотреть законопроект, по которому у семей, не успевших воспользоваться сертификатом на региональный маткапитал, появится возможность потратить его на газификацию частных домов, сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«В Подмосковье семей, имеющих непотраченный сертификат на региональный материнский капитал и нуждающихся в газификации, более 1 тыс. Если закон будет принят, у них появится возможность получить компенсацию и сделать условия проживания значительно комфортнее», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, Подмосковье стало лидером в стране по реализации программы «Социальная газификация». Программа в области идет опережающими темпами. Почти 37 тыс. жителей уже подключили свои дома к газу. До конца текущего года в регионе догазифицируют 1692 населенных пункта — газ бесплатно до границ участков получат 290 тыс. человек.

Он добавил, что в Московской области в программу «Социальной газификации» вошли 2,8 тыс. населенных пунктов. Партия «Единая Россия» помогает людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводит разъяснительную работу, организует встречи в общественных приемных.

«Сегодня секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком отметил необходимость контроля цен на газовое оборудование и расширения инструментов для льготников», - добавил спикер Мособлдумы.