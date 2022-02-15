РИАМО - 15 фев. На улицах и трассах Москвы образовались 8-балльные пробки, сложности в движении отмечаются на МКАД, ТТК и Садовом кольце, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В центре мегаполиса транспортом перегружены Покровский бульвар, Устьинская набережная, Тверская улица, Новая площадь, улица Большая Полянка, Болотная набережная и другие.

На выезд из Москвы пробки отмечаются на шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, улице Мневники, Профсоюзной улице и других.

Загруженность дорог в городе снизится до 6 баллов к 20 часам, до 4 баллов – к 21 часу.