РИАМО - 15 фев. В Минэкологии Подмосковья подготовили проект положения об охранной зоне памятника природы регионального значения «Пущинская усадьба», который был создан в 1986 году и реорганизован в 2018-м, сообщает пресс-служба ведомства.

Пущинская усадьба, которая располагается на особо охраняемой природной территории, является одной из главных достопримечательностей региона. Тут предпочитали проводить время известные российские деятели, среди которых композитор Александр Алябьев и скульптор Сергей Коненков.

Именно здесь снимали фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что благодаря реорганизации в состав охраняемой территории включены усадьба и часть Спас-Тешиловского городища, после этого общая площадь памятника природы составила 9,56 гектара.

«Однако земли, прилегающие к памятнику природы, страдают от негативного антропогенного воздействия и в первую очередь — от стихийного туризма и рекреации. Между тем они вместе с охраняемой территорией составляют единый лесостепной биоценоз, который необходимо сохранить», - сказал Фирсов.