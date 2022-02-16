Покупка нового смартфона — радостное событие, но очень часто оно может привести к большим расходам. Сопутствующие товары, страховки, расширенная гарантия — и вот ты платишь в два раза больше, чем собирался. Нередко покупатели узнают о переплате, лишь вернувшись домой. Как защитить себя и вернуть свои деньги, обозреватель РИАМО спросил у экспертов.

Сим-карта-невидимка

Ксения, 29 лет:

«В начале января мы с мужем отправились в салон связи покупать ему смартфон. Предварительно я сделала заказ на нужную модель через интернет. В салоне мы продиктовали номер заказа, и сотрудница попросила паспортные данные: по ее словам, они нужны, чтобы выписать гарантийный чек на случай, если с техникой что-то не так. При этом она предложила нам оформить сим-карту, подчеркивая, что это бесплатно. Однако мы отказались.

Мы оплатили заказ и ушли из салона, однако через некоторое время мой муж посмотрел в чек и обнаружил, что в нем есть сим-карта за 350 рублей. Примечательно, что при этом никакой сим-карты нам не дали. А запрошенные паспортные данные, видимо, вписали в договор об услугах связи.

Мы вернулись в салон и попытались выяснить, в чем дело. Сотрудница стала уверять, что сим-карта изначально была у нас в заказе, поэтому она ее и пробила. Когда я показала ей письмо с заказом, где никакой сим-карты не значилось, она посоветовала позвонить на горячую линию. После 10-минутного ожидания на горячей линии нам сказали, что, вероятно, произошла ошибка, а для возврата денег нужно вернуть весь заказ.

При этом другой сотрудник салона сказал нам, что карта добавляется при заказе из интернет-магазина автоматически. А девушка, продавшая нам смартфон, все же проговорилась, что это не первый случай, и предложила написать претензию с просьбой вернуть деньги.

Мы попросили ее заблокировать новую сим-карту (которую она «забыла» отдать нам) и написали претензию, не сдавая весь заказ. В итоге 350 рублей через три дня нам вернули на счет мобильного».

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Мнение адвоката:

Такие случаи — бич нашего времени, отмечает член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.

«Салон хочет продавать и часто прячет мелкие услуги в тексте договора, который потребитель так не любит читать. Когда вам предлагают просто подписать там, где стоят галочки, соберитесь с духом и внимательно прочитайте весь договор. Особенно внимательно — разделы «Предмет договора» и «Спецификация», потому что именно там перечислены товары и услуги, которые вы покупаете».

Если покупатель подпишет договор со спецификацией, в которой указана сим-карта, салон действительно не обязан возвращать ему никаких денег, подчеркивает адвокат. Ведь, согласно документу, вы сами по доброй воле приобрели перечисленные в нем товары. В этом случае вступает в силу закон о защите прав граждан-потребителей, говорит Ирина Зуй.

«Вы должны доказать, что действительно не хотели покупать сим-карту, что услуга была навязана, вас о ней не проинформировали. Салон, в свою очередь, будет говорить обратное и стараться доказать, что вы не просто были проинформированы, а захотели сами купить сим-карту», — поясняет адвокат.

Если в договоре, который вы прочитали, все в порядке, а в кассовом чеке вы видите пробитую сим-карту, чехлы или другие услуги, надо разбираться на месте.

«Спрашивайте у менеджера, откуда взялись услуги, которые вы не заказывали. Если их нет в договоре, это уже мошенничество со стороны салона. Потребитель имеет право обратиться с иском в гражданско-правовой суд», — говорит Зуй.

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Услуги в нагрузку

Антон, 40 лет:

«Я покупал смартфон к Новому году, шел в салон, чтобы на месте выбрать из нескольких моделей. Когда выбор был сделан, сотрудник предложил мне активировать гаджет и сразу перенести на него контакты. Я был очень уставший после рабочего дня и согласился, чтобы не тратить дома на это свое время.

Продавец не предупреждал, что услуга платная, и лишь дома, изучив чек, я понял, что переплатил 2000 рублей за то, что и сам мог сделать, и еще 500 рублей за установку ненужных приложений.

Когда я вернулся в салон и попытался вернуть деньги, мне показали прайс, в котором эти платные услуги прописаны. И отказались что-либо возвращать».

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Мнение адвоката:

«Недобросовестные сотрудники салонов связи просто счастливы обслуживать невнимательных, уставших, приболевших потребителей, которые не проверяют чеки. Поэтому главное правило любой сделки гласит: если вы устали, потеряли концентрацию, отложите покупку на другой день», — говорит адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов Иван Дощенко.

Он также советует не стесняться и подробно спрашивать в салоне, как будет меняться стоимость гаджета в зависимости от подключения дополнительных услуг и опций.

«Будьте решительны при определении стоимости товара и комплектации. Возьмите с собой ручку, записывайте цены, которые вам озвучивают. Пусть продавец это видит. После озвучивания стоимости сим-карт и дополнительных опций, зачитайте записанное и спросите, правильно ли вы все поняли», — говорит адвокат.

Если в чеке якобы бесплатные опции все равно стали платными, нужно требовать устранить нарушения в заказе. По статье 10 закона «О защите прав потребителей» продавец обязан сообщать информацию о стоимости и комплектации товара. Нарушение этой статьи, по словам Дощенко, приводит к ответственности по статье 14.8 «Нарушение иных прав потребителей».

«Если вы обратились за возвратом денег и вам отказали, отразите жалобу в книге жалоб и предложений, составьте в двух экземплярах заявление о возврате средств. Одно салон оставит у себя, на втором обязаны поставить отметку и отдать вам. Можно снять на видео, как вы предъявляете претензию о возврате денежных средств и товара, который не оговаривался. Если возврат не произошел, обращайтесь в Роспотребнадзор и просите провести проверку. Обязательно приложите к обращению заявление, с которым обращались к продавцу», — говорит Дощенко.

Регулирует такие ситуации статья 16 «Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя». Согласно закону, если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. Также запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров, работ или услуг.

«Согласно этой статье, продавец не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ или услуг, а если они оплачены, потребовать от продавца возврата уплаченной суммы», — говорит Дощенко.

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Кабальная рассрочка

Николай, 60 лет:

«Я копил деньги для покупки нового телефона в подарок для внучки, затем решил оформить рассрочку. В салоне связи меня встретили очень любезно, поздравили с удачным выбором, посоветовали дополнить покупку защитным стеклом и подарили сразу три сим-карты.

Уже в процессе оформления договора у меня зазвонил телефон, поэтому документы я подписывал не глядя. Чек я тоже не изучал: его прикрепили к договору, а потом накрыли другими документами.

Вспомнил я о договоре только месяц спустя, когда с моего счета списали сумму за рассрочку. Она была почти в два раза выше той, на которую я рассчитывал!

Изучив документы, я с опозданием понял, что оформил не рассрочку, а обыкновенный кредит, а в нагрузку к нему — две страховки. Что же до «подарочных» сим-карт, за них с меня тоже сняли деньги. На мои возмущения работники салона лишь развели руками: мол, я видел, что подписывал».

Мнение адвоката:

При оформлении документов о рассрочке Ирина Зуй рекомендует не стесняться просить менеджера подчеркнуть маркером сумму, которую гражданин будет платить каждый месяц.

«Как правило, эта сумма указывается в договоре мелким шрифтом. Часто в нее входит не только сумма рассрочки за аппарат, но и множество навязанных услуг: страховые программы, программы лояльности, договоры услуг. Разделите стоимость вашего товара на количество платежей, сравните с суммой в договоре и, если финальная цифра больше, выясняйте, почему. И ничего не спешите подписывать!», — говорит адвокат.

Как отмечает Ирина Зуй, часто салоны связи лукавят: в рекламных объявлениях говорят о рассрочке, а по факту оформляют кредит, и покупателю приходится платить проценты банку.

«Если так получилось, что магазин был обклеен рекламой рассрочки, а вам навязали кредит, нужно писать жалобу в Федеральную антимонопольную службу с указанием на недобросовестную рекламу. Магазин ждут драконовские штрафы», – говорит адвокат.

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