РИАМО - 15 фев. Заемщики из столицы и Подмосковья получили в прошлом году свыше 243 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 10,6% больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО.

При этом москвичам банки выдали около 135 тыс. ипотек на общую сумму 875,6 млрд рублей, жители Подмосковья взяли свыше 108 тыс. таких кредитов на около 481 млрд рублей. Всего в 2021 году отечественные банки предоставили заемщикам региона ипотеки на общую сумму 1,4 трлн рублей, что на треть больше, чем годом ранее.

Средний размер ипотеки в столице в 2021 году составил 6,5 млн рублей, в Московской области — 4,4 млн рублей.

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ в марте-декабре прошлого года ставки по рублевой ипотеке в декабре по сравнению с январем 2021 года выросли в столице на 0,5 п.п., до 7,9%, в Подмосковье – на 0,6 п.п., до 7,9%. Кроме того, в сентябре-ноябре прошлого года рост рыночных ставок сопровождался уменьшением ставок по льготной и семейной ипотеке, в результате этого средние ипотечные ставки несколько понизились.

На популярность ипотеки повлияли, в том числе и федеральные программы поддержки этого рынка. Во второй половине года поддержку ипотечному рынку Москвы и Подмосковья оказывала льготная госпрограмма семейной ипотеки. Рыночные ипотечные программы также пользовались спросом с июля по декабрь, такой активности способствовали маркетинговые акции банков и девелоперов.