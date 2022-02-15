РИАМО - 15 фев. ПАО «Россети Московский регион» нарушило сроки подключения к электросетям, за это

Московским областным УФАС России вынесено постановление о наложении штрафа на сумму 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Житель деревни Аббакумово Мытищ обратился с жалобой на несоблюдение правил технологического присоединения — на невыполнение техприсоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в нужный срок.

В результате расследования выяснилось, что компания действительно нарушила правила присоединения устройств к электрическим сетям.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.