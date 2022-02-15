РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Сотрудники территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Люберец об опасности несанкционированных горок и рассказали об их опасности, говорится в сообщении службы.

Спасатели регулярно проверяют местность на наличие несанкционированных горок.

Съезд детей с горок, расположенных вблизи проезжих частей, вызывает риск попадания ребенка под колеса. Родителям рекомендуют проводить профилактические беседы и объяснять, что транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Также взрослых, которые заметили чужого ребенка, катающегося с опасной горки, призвали не проходить мимо.