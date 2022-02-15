РИАМО - 15 фев. В Подмосковье в ближайшие 3 года планируют открыть более 100 новых детских садов. Детские сады всегда нужны, особенно в тех городских округах, где идет активная застройка, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, новый корпус детсада №12 «Журавушка» открылся в Мытищах. Здание рассчитано на 160 детей.

«Корпус красивый, современный. Сегодня сюда впервые пришли ребята. В новом помещении могут разместиться 8 групп. Мы уже получаем хорошие отзывы от родителей и сотрудников сада, а это самое главное», — сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для детей в новом корпусе оборудовали просторные спальные, игровые комнаты, залы для занятий спортом, музыкой, медкабинет и пищеблок. На территории находятся 8 детских площадок.

Каклюгина подчеркнула, что регионе ведут большую работу по открытию новых соцобъектов.