РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Спасатели предупредили родителей Люберец об опасности выхода детей на лед и рассказали о правилах поведения, передает территориальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас».

Прежде чем идти на лед взрослым необходимо убедиться в его прочности и идти следует по проложенной тропе. Также не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом месте с обрывом. Особенно осторожно стоит себя вести вблизи выступающих кустов и травы.

Если чрезвычайная ситуация все-таки произошла, то необходимо подать сигнал о помощи, громко кричать, перестать паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание. Также нужно раскинуть руки в стороны, постараться зацепиться за кромку льда и попытаться осторожно лечь грудью на край льда. Затем необходимо по очереди забросить ноги и медленно, перекатываясь, ползти к берегу.