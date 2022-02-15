РИАМО - 15 фев. Температура воздуха в феврале на территории Подмосковья и столицы оказалась выше климатической нормы. Из-за этого начали стремительно таять сугробы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В течение последних дней воздух в Московском регионе сильно прогрелся, из-за чего температура начала соответствовать показателям марта. При этом количество осадков зафиксировано небольшое.

В результате выпавший с начала зимы снег начал стремительно таять. Если 7 февраля высота сугробов на главной станции ВДНХ составляла 49 см, то уже 9 февраля снежный покров начал проседать. К 11 февраля высота сугробов упала до 43 см, а к 15 февраля – до 36 см.

Теплая погода на территории Подмосковья и Москвы сохранится в течение ближайших дней. С каждым днем снега на улицах будет оставаться все меньше.