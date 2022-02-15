РИАМО - 15 фев. В Московской области 725 тыс. человек уже прошли повторную вакцинацию от Covid-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Иммунитет против коронавирусной инфекции у человека со временем снижается. Чтобы поддержать его, необходимо пройти повторную вакцинацию.

«В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ», — сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой, любым из препаратов, имеющихся в наличии. Чтобы сделать прививку в поликлинике, нужна предварительная запись. Оформить ее можно через портал госуслуг, а также по номеру «122».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье зафиксировали сокращение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе зарегистрировано 901 102 случая коронавируса, скончались 13 872 пациента, выздоровели и выписались 731 920 человек.