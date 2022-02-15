РИАМО - 15 фев. Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал направленное ему Госдумой обращение с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики, передает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер подчеркнул, что депутаты очень тонко чувствуют избирателей, которые сейчас сочувствуют жителям Донбасса.

«Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал президент.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что Госдума решила незамедлительно направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. По его словам, вопрос признания ДНР и ДНР исключительно «важный и ответственный».