РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Общественник Подольска отметил высокую готовность оперативных дежурных в ходе плановой проверки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов проверил работу дежурной части и центра управления нарядами.

Представитель общественного совета ознакомился с порядком регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях, а также проверил наличие образцов заполнения заявлений. Полицейские показали общественнику информационные стенды, содержащие материалы профилактической направленности, а также перечень предоставляемых государственных услуг и способы их получения.

По итогам проверки Попов отметил высокую готовность оперативных дежурных и пожелал им профессиональной стойкости и удачи в дальнейшей служебной деятельности.