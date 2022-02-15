РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Почти 300 наказов от жителей городского округа Люберцы, поступивших в адрес партии «Единая Россия», по теме ремонта дорог и транспортного сообщения выполнили в прошлом году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат от «Единой России» в составе совета депутатов Люберец Дмитрий Крестинин представил отчет в Совете 3 избирательного округа и сделал акцент на реализации наказов, поступивших в адрес партии от жителей северной части Люберец.

«В период выборной кампании жители нашего городского округа адресовали партии 1 404 наказа, которые касались ремонта дорог и транспортного сообщения. Почти 300 из них были выполнены до конца 2021 года. Отмечу, что прорабатывается каждый наказ. В муниципалитете для этих целей создана специальная рабочая группа, в ее составе депутаты всех уровней, партийный актив округа, ответственные должностные лица люберецкой администрации», - сказал Крестинин.

Он указал на ремонт проезжей части на улицах Урицкого, Митрофанова и Михельсона.

По запросам люберчан выполнено дополнительное освещение на четырех пешеходных переходах, обустроены искусственные неровности на проезжей части улиц Попова, Побратимов, 8 Марта и Митрофанова.

«Исполнение наказов – основной приоритет в работе нашей партийной фракции. Депутаты до 31 марта 2022 года должны отчитаться перед избирателями о том, что уже сделано в этом направлении. Такую задачу ставит перед нами секретарь регионального отделения партии «Единой России» Игорь Брынцалов», - подытожил Крестинин.