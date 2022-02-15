РИАМО - 15 фев. В этом году в Третьяковской галерее пройдет несколько выставок, на них представят работы индийских художников и Игоря Грабаря, сообщили сотрудники галереи.

Старший научный сотрудник отдела новейших течений Третьяковской галереи Сергей Фофанов рассказал, что с 27 мая по 14 сентября пройдет выставка «Индия!». На ней будут представлены около 60 художников и художниц современной Индии.

«Это не просто картинки или миниатюры, даже графика, это в основном масштабные пространственные инсталляции. Это то чем отличается Индия сегодня», - добавил Фофанов.

Главный научный сотрудник отдела живописи 2-й половины XIX - начала XX века ГТГ Ольга Атрощенко рассказала, что в галерее откроется выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря. На двух этажах будет представлено около 150 произведений художника в технике соцреализма, импрессионизма и планерной живописи из разных музейных коллекции. Выставка состоится с 13 октября 2022 года по 26 февраля 2023 года.

Еще в галерее в этом году откроется выставка «Искусство и мода. Русская нить». Она пройдет с 12 декабря 2022 года по 9 апреля 2023 года.

«Этот рассказ о том, как на самом деле восприятие русского искусства и культуры определило и окрасило важнейшие явления мировой моды», - отметила заместитель гендиректора галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Она добавила, что в проекте примут участие ведущие музеи мира – музей Эрмитаж, музей Московского кремля, Исторический музей, Музей моды в Париже и другие.

На выставке будут представлены исторические коллекции знаменитых мировых брендов, а также движущийся образ, фотографии, съемки с показов. Посещение выставки «Искусство и мода. Русская нить» будет проходить строго по сеансам.​