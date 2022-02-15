РИАМО - 15 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что 25% жителей региона получают компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. На их поддержку в региональном бюджете предусмотрено около 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Каждый четвертый житель Московской области получает компенсации на оплату услуг ЖКУ, на эти цели из бюджета Московской области в 2022 году мы выделили почти 25 млрд рублей. Это очень важное и чувствительное направление, которому мы уделяем приоритетное внимание», – отметил Игорь Брынцалов.

Планируется, что в будущем для получения компенсаций гражданам не нужно будет подавать заявления. Предоставление льгот на ЖКУ станет проактивным. Как отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, «жители будут получать уведомление о том, что им положена скидка на жилищно-коммунальные услуги».

По ее словам, в регионе ежегодно растет количество льготников на 70 тыс. Льготами уже пользуются 2,7 млн жителей Подмосковья. В среднем размер компенсаций составляет примерно 1 тыс. рублей.

Благодаря льготам жители региона могут компенсировать плату за отопление, газ, свет, воду, вывоз мусора и капремонт. Компенсация 100% средств предоставляется ветеранам войны, 50% – многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, а 30% – малообеспеченным жителям.

Сейчас жителям Московской области необходимо подавать заявление для получения компенсации оплаты ЖКХ. Это можно сделать через региональный портал госуслуг и в МФЦ.

Для внедрения проактивного предоставления льгот управляющие и ресурсные компании и регоператоры должны регулярно вносить информацию в ЕИАС ЖКХ. Всего в Подмосковье таких организаций более 4,9 тыс. На постоянной основе среди них информацию вносят свыше 600 компаний, а более 3 тыс. организаций вовсе не зарегистрированы в системе.

«Поэтому важно решить вопрос регулярной подачи данных, чтобы жители как можно быстрее начали проактивно получать льготы. То есть, чтобы сами не подавали никаких заявлений, а только получали уведомление от профильного ведомства, что они имеют право на компенсацию», – добавил председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Игорь Коханый.