Как не купить подделку: советы по шопингу на маркетплейсах

Проанализируйте цены
Перед совершением покупки эксперты советуют сравнить цены на товар на разных площадках, а также обратиться к официальным дистрибьюторам, чтобы оценить его реальную стоимость. Цена на товар не должна быть заниженной: если маркетплейс предлагает купить новинку за полцены, вероятнее всего, перед вами подделка.
«Подделки можно встретить практически везде, ими заполнено более 30% прилавков. Причин этому множество, но главное объяснение — желание потребителей сэкономить. Не секрет, что оригинальные вещи стоят дорого, в условиях снижения покупательской способности люди сами не прочь купить «паленый» товар по более низкой цене», — рассказывает Анна Фомичева, сооснователь мультисервисной SAAS-платформы Digital VED.
Изучите отзывы
На популярных торговых площадках в интернете есть раздел с отзывами. Покупатели зачастую не просто оценивают товар, но и делятся своим опытом эксплуатации: если люди отметили много недочетов у продукта, его лучше обойти стороной. Также в отзывах часто пишут, насколько товар соответствует размеру, заявленному цвету. Покупатели могут приложить фото или видео, что так же поможет оценить состояние вещи.
Еще отзывы влияют на рейтинг самого продавца, который показывают на некоторых онлайн-площадках. Если рейтинг продавца высокий, то ему можно доверять.
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Пообщайтесь с продавцом
Задача селлера — продать товар. Если ему нечего скрывать, он будет открыто его демонстрировать и охотно отвечать на вопросы о нем.
На многих онлайн-площадках есть раздел с вопросами и ответами официального представителя. В компаниях ответами на вопросы клиентов занимаются специалисты, поэтому запросы обычно обрабатывают в кротчайшие сроки.
На платформах, подобных «Авито», нельзя посмотреть отзывы на конкретную вещь, но можно запросить у продавца дополнительные фото или видео. При получении товара лично нужно убедиться, что его не повредили и не заменили. При получении заказа в пункте выдачи нужно его проверить. Стоит записать на видео процесс распаковки. То же самое нужно сделать, когда вы забираете возвращенный заказ.
Также эксперты советуют не общаться с продавцами в сторонних мессенджерах, а общаться внутри площадки — это поможет решить спорную ситуацию.
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Внимательно изучите упаковку и товар
На некоторые товары наносят специальный QR-код, который позволяет проследить путь изделия от изготовителя до розничного магазина с помощью приложения «Честный знак». Таким способом можно проверить обувь, парфюмерию, предметы одежды, шины и покрышки. По словам Анны Фомичевой, на этикетке указывается производитель, модель и серийный номер, с помощью которых можно также проверить подлинность товара через официальный сайт производителя.
Сооснователь и генеральный директор маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке брендовых кроссовок.
Следует обращать внимание и на комплектацию товара, считает директор BRANDPOL Александр Аброськин.
«Если производитель выпускает набор с определенным количеством товаров, а у продавца вы видите совсем другой комплект в наборе, это должно насторожить. Например, производитель может выпускать нитриловые перчатки в упаковках по 50 и 100 пар, а вы видите предложения продавцов по 70 и 200 штук», — говорит эксперт.
Сама упаковка тоже не должна вызывать вопросов: если товар находится в помятой, неравномерно окрашенной упаковке с переклеенной этикеткой, от него лучше отказаться.
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Безопасно ли оплачивать покупки в сети
Оплата покупок через сервисы торговых площадок безопасна. В случае, если вас не устроит качество товара, деньги можно будет вернуть. Тем не менее, эксперты советуют все товары проверять в пункте выдачи. Так можно избежать проблем с последующим возвратом, ведь список невозвратных товаров обширен. Например, к этой категории относятся товары по уходу за детьми, для профилактики заболеваний в домашних условиях, вещи личной гигиены, бытовая химия, ювелирные изделия.
А вот в случае с «Авито» надо быть особенно осторожным: у подобных ресурсов отсутствует собственная платежная система, и возврат товара будет зависеть от честности того, у кого вы его купили. Стоит насторожиться, если продавец просит внести предоплату, чтобы он не показывал товар другим покупателям. Как показывает статистика, чаще всего впоследствии сделки срываются, а люди не выходят на связь.
Кроме того, можно оформить жалобу в Роспотребнадзор, органы внутренних дел, отвечающие за борьбу с распространением контрафактной продукции, или прокуратуру. Вероятнее всего, после проверки недобросовестного продавца как минимум оштрафуют.
За продажу подделок с использованием чужого товарного знака предусмотрена административная ответственность по статье 14.10 КоАП «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Максимальный штраф, который грозит продавцу, — пятикратный размер стоимости товара или не менее 100 тысяч рублей. Товары должны конфисковать.
Также в УК РФ есть статья 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальный штраф по ней — 800 тысяч рублей или доход осужденного за три года. Также статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере миллиона рублей или дохода за пять лет.
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