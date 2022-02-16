Как не купить подделку: советы по шопингу на маркетплейсах

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Задача селлера — продать товар. Если ему нечего скрывать, он будет открыто его демонстрировать и охотно отвечать на вопросы о нем.

На многих онлайн-площадках есть раздел с вопросами и ответами официального представителя. В компаниях ответами на вопросы клиентов занимаются специалисты, поэтому запросы обычно обрабатывают в кротчайшие сроки.

«Отсутствие реакции продавца на негативные отзывы — повод усомниться в покупке, так как добросовестные селлеры заинтересованы в лояльности покупателя», — считает Антон Ларин, CEO XWAY.

На платформах, подобных «Авито», нельзя посмотреть отзывы на конкретную вещь, но можно запросить у продавца дополнительные фото или видео. При получении товара лично нужно убедиться, что его не повредили и не заменили. При получении заказа в пункте выдачи нужно его проверить. Стоит записать на видео процесс распаковки. То же самое нужно сделать, когда вы забираете возвращенный заказ.

Также эксперты советуют не общаться с продавцами в сторонних мессенджерах, а общаться внутри площадки — это поможет решить спорную ситуацию.

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