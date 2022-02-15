РИАМО - 15 фев. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий усиление административной ответственности за несанкционированные свалки, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он добавил, что текст данного документа городской парламент подготовил совместно с депутатами Мособлдумы.
«Наша инициатива поможет в борьбе с несанкционированными свалками по всей России. Незаконные свалки, которые пополняют автомобилисты, – экологическая беда для многих регионов нашей страны. Действующие штрафы уже никого не останавливают», – пояснил спикер Мосгордумы.
Он высказал уверенность, что инициатива депутатов Московского региона поможет в решении актуальной проблемы.
Также Шапошников поблагодарил коллег из Госдумы за понимание ситуации и поддержку.
Как уточняется на сайте ГД РФ, размер штрафа для физлиц за несанкционированный выброс мусора будет от 10 до 15 тыс. рублей; для ИП – от 20 до 30 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 50 тыс. рублей.
Если нарушение выявили с помощью фото- или видеофиксации, то собственник машины должен будет заплатить штраф в 10 тыс. рублей.
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