РИАМО - 15 фев. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий усиление административной ответственности за несанкционированные свалки, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Авторы проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ в части усиления ответственности за сброс из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов – фракция «Единая Россия» и депутатское объединение «Моя Москва» в Мосгордуме», – написал Шапошников в Facebook.

Он добавил, что текст данного документа городской парламент подготовил совместно с депутатами Мособлдумы.

«Наша инициатива поможет в борьбе с несанкционированными свалками по всей России. Незаконные свалки, которые пополняют автомобилисты, – экологическая беда для многих регионов нашей страны. Действующие штрафы уже никого не останавливают», – пояснил спикер Мосгордумы.

Он высказал уверенность, что инициатива депутатов Московского региона поможет в решении актуальной проблемы.

Также Шапошников поблагодарил коллег из Госдумы за понимание ситуации и поддержку.

Как уточняется на сайте ГД РФ, размер штрафа для физлиц за несанкционированный выброс мусора будет от 10 до 15 тыс. рублей; для ИП – от 20 до 30 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Если нарушение выявили с помощью фото- или видеофиксации, то собственник машины должен будет заплатить штраф в 10 тыс. рублей.