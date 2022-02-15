РИАМО - 15 фев. ООО «Лидер» и ООО «РС-1» заключили картельное соглашение на поддержание цен на торгах администрации городского округа Люберцы. Московское областное УФАС РФ признало действия компаний нарушением законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компании вступили в картельный сговор при участии на торгах по выполнению работ по благоустройству общественных территорий. Анализ показал, что ООО «Лидер» и ООО «РС-1» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга.

Данные участники торгов обменивались информацией и использовали общую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений. Благодаря этому они смогли выиграть электронные аукционы с минимальным снижением начальной цены и заключить контракты на общую сумму свыше 50 млн рублей.

По результатам проведенного анализа в отношении обеих организаций возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов).

Из-за допущенных нарушений цель сэкономить средства при проведении конкурсных процедур не была достигнута, а работы по благоустройству территории в городском округе Люберцы были выполнены по максимальным ценам.

«При таких обстоятельствах цель сэкономить при проведении конкурсных процедур сводится к нулю, что может привести к недополучению жителями округа дополнительных общественных благ за счет сэкономленных средств», – отметил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко.

Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.