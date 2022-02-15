РИАМО - 15 фев. По факту невыплаты заработной платы сотруднице столичной организации на западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело расследуется Кунцевским межрайонным следственным отделом.

По данным следствия, в период с мая 2019 по январь 2022 года руководство ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРЕМЬЕР» вопреки Конституции Российской Федерации и трудовому законодательству полностью не выплатило заработную плату одной из сотрудниц.

При этом, по предварительным данным, финансовая возможность на это имелась. Сумма задолженности составила более 350 тыс. рублей.

В настоящее время принимаются меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшей. Расследование по уголовному делу продолжается.