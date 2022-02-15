РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Волонтеры местного штаба партии «Единая Россия» расчистили дорожки на придомовых участках по заявкам жительниц поселка Малаховка подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Татьяне Носковой и Валентине Болотовой регулярно помогают с уборкой участков от снега.

«Это наш третий выезд. Пожилым людям, не имеющим поддержки родственников, трудно самим справляться с работой во дворе. Здесь наша помощь необходима», - сказал волонтер, активист МГЕР Матвей Смирнов.

Также добровольцы доставляют продукты и рецептурные лекарства жителям старшего поколения и инвалидам, находящимся в изоляции. За прошедшую неделю штабом отработано 23 обращения.

Штаб волонтеров «Единой России» в Люберцах работает на базе общественной приемной местного отделения по адресу: Люберцы, ул. Кирова, д. 22. Телефоны: 8(495)503-55-36 и 8(916)427-28-31. Единый номер #МыВместе: 8(800)200-34-11.