РИАМО - 15 фев. Депутаты Совета депутатов городского округа Кашира во вторник избрали главой Николая Ханина, он приступит к исполнению полномочий с 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

Решение было принято после рассмотрения кандидатур, прошедших конкурсный отбор. Ханин временно исполнял полномочия главы города с декабря 2021 года.

Ханин закончил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он известен по деятельности в Общественной палате Московской области. В частности, Ханин занимался организацией отдыха детей из «горячих точек» СНГ, а еще — гуманитарных миссий в ДНР.

Кроме того, Ханин был организатором помощи детдомам в Московской области, благотворительных акций в помощь детям из малоимущих семей, Дня донора в вузах и средне-специальных учебных заведениях столицы.

Кашира является одним из старейших и динамично развивающихся городов Подмосковья. Основу экономики округа составляют промышленные и сельскохозяйственные предприятия.