РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В Подольске депутат Мооблдумы Виктор Абрамов наградил победителей конкурса «ЭкоПодмосковье», в том числе 5 воспитанников детской художественной школы микрорайона Климовск, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

Церемония награждения состоялась в муниципальном учреждении дополнительного образования «Климовская детская художественная школа». Среди победителей конкурса пять воспитанников детской художественной школы микрорайона Климовск: Анастасия Гусева, Александра Ивашкина, Полина Савинюхова, Маргарита Долгополова и Юлия Молчанова. Ученики школы уже не раз становятся победителями конкурса «ЭкоПодмосковье».

Дипломы и памятные призы юным участникам областного экологического конкурса вручала депутат Мособлдумы Татьяна Никитас. Конкурс детских экологических проектов «ЭкоПодмосковье» прошел в пятый раз. В нем приняли участие более 5 тыс. участников, которые представили рисунки, фотографии и видеоролики на тему защиты окружающей среды.

«Уважаемые ребята, вы большие молодцы! Было очень приятно видеть выставку с вашими работами в Мособлдуме. Работы выполнены очень профессионально и все они отражают тему защиты экологии и животного мира», - сказал в своем поздравлении Абрамов.

В жюри вошли представители общественной палаты Московской области, Всероссийского экологического общества, а также члены комитета по имущественным отношениям, экологии и природопользованию Мособлдумы.

«Желаю в дальнейшем творческих успехов. Не бросайте никогда свои начинания. Когда вы подрастете, вам обязательно пригодятся все ваши навыки. Мало знаний не бывает в жизни, бывает только недостаток», - добавил депутат.