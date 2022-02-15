РИАМО - 15 фев. На Олимпийских играх в Пекине завершился прокат короткой программы в личном первенстве среди женщин, лидирует российская фигуристка Камила Валиева, сообщает Газета.ru.

Несмотря на допинг-скандал и ошибку в начале, Валиева набрала 82,16 балла и заняла первое место после короткой программы.

Россиянка Анна Щербакова получила за программу 80,20 балла, что является личным рекордом спортсменки. Она занимает второе место. Третьей стала японка Каори Сакамото (79,84 балла).

Еще одна отечественная фигуристка Александра Трусова набрала 74,60 балла и стала четвертой.

Произвольную программу фигуристки будут катать 17 февраля.

Валиева на Играх-2022 в Пекине оказалась в центре скандала. Причиной стал положительный результат допинг-пробы, которую она сдала в конце прошлого года. При этом данные сообщения появились только после того, как Валиева завоевала золото вместе с другими спортсменами из РФ в командном зачете. Сначала спортсменке запретили выступать на Олимпиаде, но данное решение было оспорено.

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