РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. В минувшем году Мытищинским центром занятости населения проведено 12 ярмарок вакансий, в том числе 4 ярмарки для молодежи, по одной - для граждан из числа инвалидов и жителей предпенсионного возраста, сообщается на сайте администрации горокруга.

Ярмарки посетили 1896 человек. 130 работодателей предложили ищущим работу гражданам 1257 вакансий. 623 человека прошли собеседования с работодателями и были трудоустроены.

Ярмарки проводились совместно с Торгово-промышленной палатой, кадровым агентством «Альтернатива». В период карантинных ограничений ярмарки вакансий проходили в формате видеосвязи.

17 февраля Мытищинский центр занятости населения примет участие в Дне карьеры в Мытищинском филиале университета им. Баумана по адресу: 1-я Институтская ул., 1. Там для студентов и выпускников учебного заведения будут предложены вакансии временной и постоянной работы.

А 18 февраля с 11:00 до 13:00 в помещении центра занятости на улице Мира, 18 состоится ярмарка вакансий для инвалидов.