РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. Детский сад на 290 мест в микрорайоне 16 подмосковных Мытищ планируют построить до конца года, сообщается на сайте администрации горокруга.

Инспекторы Главгосстройнадзора региона проверили ход строительства детского сада на 290 мест с бассейном.

«Строительство детского сада ведется в графике. На данный момент ведутся работы по устройству кровли, возведению внутренних перегородок, отделке, устройству инженерных сетей», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, площадь объекта составляет более 4 тыс. кв. м. Внутри будет расположено 12 групповых помещений, физкультурный и музыкальный залы, плавательный бассейн с пропускной способностью 116 человек в день.