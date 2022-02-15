РИАМО - 15 фев. В апреле в Третьяковской галерее откроется выставка «По примеру богов», посвященная творчеству художника Генриха Семирадского, сообщила заместитель генерального директора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова.

«С выставкой Врубеля <...> попрощаемся 8 марта. В апреле мы откроем выставку «Генрих Семирадский. По примеру богов», — сказала Карпова.

Она добавила, что кроме работ самого Семирадского, на экспозиции будут представлены работы художников его круга – Бакалович, Котарбинский, Бронников и другие.

В эту выставку также войдут работы современных художников, например, Тимофея Парщикова «Новые римляне». Кроме картин на выставке представят античные вазы и скульптуры.

Выставка будет состоять из двух больших разделов. Первый – античный мир идиллии и драмы, второй раздел будет посвящен евангельской теме в творчестве Семирадского.​

Генрих Семирадский — польский и русский художник, один из крупнейших представителей позднего академизма. Он учился в Харькове и Петербурге, но большую часть активной творческой жизни провел в Риме.

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