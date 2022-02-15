РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Пешеходов в Люберцах проверят на соблюдение правил дорожного движения по 27 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала 2022 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» на 300% увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых те получили травмы, несовместимые с жизнью.

Правила дорожного движения разрешают пешеходу выходить на проезжую часть только после того, как он оценит расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость и убедится, что переход будет для него безопасен. Также рекомендуется носить световозвращающие элементы.

За нарушение ПДД пешеходам грозит административный штраф в размере 500 рублей.