РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 фев. Во вторник в Щелкове прошла акция по сдаче крови «Доноры - детям», во время акции 50 сотрудников перинатального центра сдали более 22 л цельной крови, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Кровь требуется всегда и в разные медучреждения Московской области. У нас есть перинатальный центр, где кровь также очень востребована. Сотрудники центра не понаслышке об этом знают, поэтому всегда ответственно подходят к донорской сдаче крови», - сказала председатель Щелковского местного отделения «Российского красного креста» Елена Ткаченко.

Стать донором может любой гражданин РФ с 18 лет. Кровь можно сдать еженедельно с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: ул. Новая Фабрика, д. 8. Контактные телефоны: 8(496)561-38-91, 8(496)043-03-65, 8(926)944-65-87. Желающим сдать кровь при себе необходимо иметь паспорт.