РИАМО - 15 фев. Количество жителей подмосковного Реутова с начала 2021 года выросло на 1/3 и составило 147 тыс. человек, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в ходе ежегодного отчета перед населением.

«По результатам Всероссийской переписи численность жителей города увеличилась со 108 до 147 тыс. человек. Это важный результат с точки зрения социально-экономического развития, составления дальнейших программ и расстановки приоритетов», – сказал Каторов.

По его мнению, главным направлением дальнейшей работы властей городского округа станет постоянный диалог с каждым жителем, дальнейшее развитие социальных коммуникаций.

«Мы должны объяснять логику наших действий, получать обратную связь, предлагать конструктивные решения. Главный принцип работы – житель всегда прав», – подытожил Каторов.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые принять участие в ней можно было дистанционно – через портал «Госуслуги» либо на компьютерах в многофункциональных центрах «Мои документы» или на стационарных переписных участках.