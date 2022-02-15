РИАМО - 15 фев. Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали пассажира, спрыгнувшего на рельсы за наушниками, его привлекли к административной ответственности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

На станции «Киевская» Кольцевой линии метро полицейские при обходе заметили 29-летнего мужчину, который пока не было поезда спустился на жесткий путь, чтобы поднять упавшие наушники.

Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Инцидент на движение электропоездов не повлиял.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Судом мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Пассажирам напомнили, что такие поступки не только нарушают общественный порядок, правила пользования Московским метрополитеном и несет за собой административную ответственность, но и создает угрозу жизни и здоровью всем пассажирам.