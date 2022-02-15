РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. Мытищинская баскетболистка играет в составе одной из подмосковных команд на международном турнире, сообщается на сайте администрации городского округа.

В городе Аникщяй (Литва) прошел 2-й этап соревнований EGBL (European Girls Basketball League) по баскетболу среди команд девушек в возрасте до 15 лет.

В состав команды «Пчелки» (Раменское, Московская область) была привлечена воспитанница мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу Виктория Большакова.

По итогам турнира подмосковные «Пчелки» заняли 1 место и вышли в следующий тур соревнований. Всего в турнире приняли участие 8 команд из Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, Украины, Испании и России.