РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. Соревнования по биатлону проведут на городской лыжной трассе подмосковного Домодедова 20 февраля, сообщается в группе парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие устраивает Межрегиональная Общественная организация «Союз Десантников» в преддверии Дня защитника Отечества.

Мероприятие откроют в 10:30. Тогда же пройдет жеребьевка по командным эстафетам. В 11:20 пройдет эстафета на дистанцию 3 км (командный зачет). В 12:20 состоится эстафета на такую же дистанцию, но уже в личном зачете.

В 13:30 эстафета в командном зачете состоится на дистанцию в 5 км, а в 14:20 на такую же дистанцию состоится эстафета в личном зачете.



В процессе проведения соревнований будет работать полевая кухня.



Те, кто не состоит в команде, но хочет принять участие, может записаться по телефону: 8(966)015-59-99.