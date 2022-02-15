РИАМО - 15 фев. МВД России сократило срок нежелательности пребывания стендап-комика Идрака Мирзализаде на территории РФ, сообщает ТАСС.

Вместо пожизненного срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России составит 14 лет.

«Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Обжалуем это решение», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее Мирзализаде признали виновным в возбуждении ненависти после оскорбительной шутки про русских и испачканный фекалиями матрас, которая прозвучала в одном из ток-шоу в Сети. За это он получил административный арест. Тогда комик не признал вину, но извинился перед теми, кого шутка могла оскорбить.

Позже МВД России признало его пребывание в стране пожизненно нежелательным. Мирзализаде подал апелляцию на это решение. По документам Мирзализаде гражданин Белоруссии, но в РФ у него был вид на жительство.