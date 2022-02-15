РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В городском округе Люберцы во вторник провели митинг, посвященный 33-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. С 2011 года в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Каждый год в этот холодный февральский день мы вспоминаем тех, кто ушел, чтобы отстоять свободу и независимость своей страны. Кто с честью выполнил свой долг и не вернулся назад. 15 февраля в России отмечают День вывода советских войск из Афганистана. Более 700 люберецких ребят прошли через огонь и ужасы Афгана, 28 из них не вернулись домой. За каждой семьей – невосполнимая горечь утраты», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на фасадах 11 школ в Люберцах установлены доски памяти о погибших солдатах.

«Они ушли совсем молодыми и так мало успели. Но все они живы, пока мы помним. Вечная память героям», – заключил Ружицкий.