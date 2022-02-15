РИАМО - 15 фев. В 2022 году в Третьяковской галерее планируют провести 26 выставок, кроме того, часть выставок будет организована за рубежом, например, выставка Кандинского в Риме, сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«В Третьяковской галерее запланировано в этом году 26 выставок, мы будем участвовать (в выставках – ред.) и будем реализовывать множество (выставок – ред.). Общее число таких проектов 35, и у нас 8 выставок за рубежом», - рассказала Трегулова.

Она подчеркнула, что важными выставками за рубежом будут выставка Кандинского в Риме, которая откроется 1 декабря 2022 года, и Таира Салахова в Венеции.

Ранее Трегулова сообщила, что посещаемость Третьяковской галереи в прошлом году выросла на 70% по сравнению с 2020 годом.