РИАМО - 15 фев. В центре Москвы в Рязанском переулке рядом с домом №1 произошел прорыв трубы с горячей водой. Дорожное движение на участке было перекрыто, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ДПС, рассматривается возможность переместить припаркованные машины. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность и исключить помехи в работе городских коммунальных служб.

Отмечается, что движение перекрыто от Басманного переулка до Рязанского проезда.

Водителей, направляющихся в данный район города, призывают искать пути объезда.