РИАМО - 15 фев. Контролировать соблюдение законодательства о налогах и сборах в России позволяют выездные и камеральные налоговые проверки. При проведении таких проверок налоговые органы вправе вести фото- и видеосъемку, информация об этом заносится в протокол проверки, к нему также приобщаются полученные записи, сообщается на сайте ФНС России.

Камеральные проверки

Камеральные проверки проводятся на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в ФНС, а также сведений, которые имеются у налогового органа.

Камеральная проверка начинается после того, как налогоплательщик представил в налоговый орган налоговую декларацию или расчет. Для проведения проверки не требуется специального решения руководителя ведомства или разрешения налогоплательщика. Уведомления о камеральной проверке не рассылаются.

Проверка проводится в течение 3 месяцев со дня представления декларации. Если налоговый инспектор найдет в ней ошибки или несоответствия, то он известит об этом налогоплательщика. Последний обязан исправить документ или предоставить пояснения.

Пояснения к декларации предоставляются в письменном виде лично, по почте или в цифровом виде с использованием электронной подписи. Пояснения необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

Чтобы внести изменения в декларацию, следует подать уточненный документ. ФНС имеет право запросить дополнительные сведения, если в декларации заявлены льготы, сумма НДС к возмещению, если отчетность представлена по налогам, связанным с использованием природных ресурсов, а также если декларация по налогу на прибыль или налогу на доходы физлиц представлена участником инвестиционного товарищества.

При проведении камеральной проверки инспектор может истребовать документы у налогоплательщика, контрагентов и иных лиц. Также представитель ведомства имеет право провести допрос свидетелей, экспертизу. С согласия налогоплательщика возможен осмотр предметов. Также к процедуре может быть привлечен переводчик, эксперт.

Если в ходе камеральной проверки не было выявлено нарушений, то проверка автоматически завершается. Отправка соответствующей информации налогоплательщику законом не предусмотрена.

Если были выявлены нарушения, то в течение 10 рабочих дней с момента завершения проверки составляется акт, который не позднее 5 рабочих дней с даты составления вручается налогоплательщику. В течение месяца налогоплательщик вправе подать возражения на полученный акт.

В течение 10 рабочих дней после окончания срока представления возражений руководитель налогового органа должен рассмотреть материалы проверки и возражения, чтобы вынести решение о возможном привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

Налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов проверки. Также в ряде случаев руководитель может принять решение о продлении срока рассмотрения материалов проверки на срок не более месяца.

Выездные проверки

Выездные налоговые проверки проводит налоговый орган по месту нахождения организации, месту жительства физлица, месту нахождения обособленного подразделения иностранной организации, признаваемой налоговым резидентом РФ, а также орган ФНС России, уполномоченный на проведение выездных налоговых проверок на территории субъекта Федерации.

Проверка проводится на территории налогоплательщика, если он может предоставить помещение для этой процедуры. Инспектор должен предъявить служебное удостоверение и решение о проведении выездной налоговой проверки. Если ему не дают доступ на территорию (не касается жилых помещений), то составляется акт, на основании которого налоговый орган вправе сам определить сумму налога, подлежащую уплате. Воспрепятствование доступу проверяющих влечет административную ответственность.

Выездная налоговая проверка в отношении консолидированной группы налогоплательщиков проводится в отношении налога на прибыль организаций в течение 2 месяцев, в некоторых случаях срок может быть продлен до 4 или 6 месяцев.

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной проверке. В некоторых случаях срок выездной проверки может быть приостановлен.

При выездной проверке налогоплательщик обязан дать возможность инспектору ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов. При проверке возможны такие процедуры, как инвентаризация, осмотр, истребование документов, выемка, экспертиза, допрос, привлечение переводчика, вызов в качестве свидетеля, получение экспертного заключения.

В последний день выездной проверки составляется справка, это означает окончание мероприятия. После, в течение 2 месяцев, налоговые органы составляют акт налоговой проверки и отправляют его проверяемому лицу.

Налоговые органы обязаны передавать следствию информацию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.