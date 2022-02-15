РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Полиция Люберец задержала 38-летнего жителя Тульской области по подозрению в краже мобильного телефона стоимостью 107 тыс. рублей, передает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Заявление о преступлении поступило от 29-летнего жителя Смоленской области в дежурную часть первого отдела полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».